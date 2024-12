Teo Mammucari, l’intervista di cinque minuti al programma “Belve”

L’edizione di quest’anno del noto programma “Belve” sta riscuotendo un largo successo. Un’intervista in particolare ha scosso il mondo del pubblico da casa, quella rilasciata da Teo Mammucari.

Il comico è stato recentemente ospite di Francesca Fagnani. La conversazione tra i due, della durata di soli 5 minuti, è stata la più breve dell’intera storia del programma che va in onda su Rai2. Contrariamente alle aspettative di molti, tale intervista è stata comunque resa pubblica e trasmessa in prima serata. Il conduttore delle “Iene”, prima di abbandonare lo studio; ha dato alcune risposte che non sono passate inosservate.

Selvaggia Lucarelli non ha perso occasione per esprimersi su quanto accaduto. Usando parole forti, la giudice di “Ballando con le stelle” ha commentato: “Mammucari è nato in un programma dove la donna era in una teca di vetro sotto la scrivania. Negli anni sembra non aver fatto pace con l’idea che le donne possano occupare spazi sopraelevati.”

Ha, poi, aggiunto: “Mentre guardavo i 19 minuti di intervista fallita, con un tale livello di imbarazzo nell’aria che il mio fidanzato, avevo l’impressione di trovarmi davanti a una replica, la versione 2024 e migliorata – o peggiorata, in base ai punti di vista – di quello spettacolo a cui, l’anno scorso, avevo assistito tante volte negli studi di Ballando con le Stelle. Perché quello di Mammucari che va in pezzi quando interagisce con una donna che, in quel momento, nei suoi confronti è in una qualche posizione di potere sembra essere diventato un vero e proprio format, con i suoi elementi ricorrenti e la sua sigla. Come Belve. Con Fagnani, Mammucari è andato in crisi già nei primi secondi”.

Anche Loredana Bertè, ospite nel programma della Fagnani, ha espresso la sua opinione su quanto avvenuto con il noto mattatore. Le sue parole sono state: “Cara Francesca Fagnani, anche se a noi piacciono le “non signore”, devo dirti che ieri con Teo Mammucari ieri sera sei stata proprio una vera signora. Immensa e bravissima, come sempre. Sono senza parole”.