Ter Stegen vicino al possibile addio al Barcellona: c’è anche il Napoli?

Secondo quanto riportato da Sportmediaset, Marc Andre Ter Stegen sarebbe in uscita dal Barcellona e su di lui ci sarebbe anche il Napoli. I partenopei starebbero tenendo d’occhio la situazione del portiere tedesco

L’indiscrezione

Secondo quanto riportato da Sportmediaset, Marc Andre Ter Stegen sarebbe entrato nel mirino di varie squadre italiane. L’indiscrezione è emersa nelle ultime ore e vedrebbe il portiere tedesco arrivare in Serie A, con Milan, Inter, Fiorentina e Napoli pronte a darsi battaglia per lui.

Da come raccontato da Sportmediaset, Milan e Inter ci penserebbero nel caso in cui Maignan e Sommer dovessero andar via. La Fiorentina ci penserebbe per sostituire eventualmente David De Gea se dovesse partire, mentre il Napoli vorrebbe creare competizione con Alex Meret.

La situazione

Secondo, invece, informazioni raccolte dalla nostra redazione sembra che al momento l’unica effettivamente che si è informata sulla situazione è l’Inter. Lo stipendio di 6.3 milioni di euro taglia, inevitabilmente, un po’ le gambe a quasi tutte le altre pretendenti. La Fiorentina non sembra voglia cedere De Gea, tanto da avergli messo dietro Martinelli come secondo per farlo crescere.

Il Napoli, complice anche possibili malumori che potrebbero scaturire dall’acquisto, sarebbe intenzionato a continuare con Alex Meret e un secondo da alternargli per farlo riposare. Il Milan, come dichiarato qualche settimana fa da Massimiliano Allegri, vuole tenere Mike Maignan e quasi sicuramente sarà il portiere titolare della prossima stagione. L’Inter potrebbe perdere concretamente Sommer, visto l’interesse del Galatasaray. Il Napoli, invece, sta cercando un secondo che non abbia troppe pretese: Gollini tra i monitorati.