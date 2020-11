Terapie intensive a rischio, 13 regioni con posti letto ridotti

Se fino a poco tempo fa le regioni, dove le terapie intensive erano a rischio, non superavano il numero 8, adesso la situazione è peggiorata. Infatti altre zone dell’Italia hanno lentamente superato la soglia massima di posti letto disponibili. Parliamo di almeno 13 regioni che nonostante i numeri già preoccupanti di pazienti positivi, non erano ancora propriamente sovraffollati. Ma ora tutto è cambiato.

LO STUDIO DELL’ALTEMS – Lo studio proviene dall’Altems (Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari). Quest’ultimo si concentra inizialmente sulla percentuale dei posti letto extra utilizzati. I posti aggiuntivi, oltre a quelli delle strutture stesse, allestiti appositamente per l’emergenza COVID-19.

L’Altems suddivide il tutto in tre soglie d’allarme, ormai ampiamente superate da molti territori italiani. La prima è quella del 30%, valore che rappresenta idealmente l’occupazione dei posti letto totali in terapia intensiva, individuato dal Ministero della Salute. La seconda è invece del 43%, soglia massima raggiunta nel bel paese durante il picco dell’epidemia. E infine la terza è la saturazione massima di ogni regione distinta.

In fondo alla lista troviamo Liguria (31%), Marche e Piemonte (37%) e Toscana (41%). In cima invece ci sono Campania (45%), Lombardia (46%), Umbria (49%), Provincia di Bolzano (51%) ed infine la Valle d’Aosta (65%).

REGIONI A RISCHIO – Successivamente lo studio analizza caso per caso le regioni dove le terapie intensive sono a rischio. Dove vengono addirittura utilizzati posti letto dediti, in teoria, ai pazienti non affetti da COVID.

Sempre in percentuale e in ordine crescente troviamo Campania (1,49%), Calabria (3,42%) e Abruzzo (8,94%). Dal 10% in su vi sono Valle D’Aosta (10%), Emilia-Romagna (10,47%), Liguria (12%), Puglia (16%), Marche (22,61%) e Toscana (23,55%).

Mentre i dati cominciano ad essere preoccupanti a partire da Umbria (31,43%), Lombardia (38,56%), Veneto (45%), Friuli-Venezia Giulia (72,73%), Lazio (78,62%), Provincia autonoma di Trento (84,62%), Sicilia (87,06%), Piemonte (93,95%) ed infine Sardegna (97,93%).