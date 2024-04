Terem Moffi per l’attacco: nuovo obiettivo del Napoli

Il Napoli sembra aver deciso chi possa essere il prossimo attaccante della propria squadra. Victor Osimhen partirà e potrebbe finire per essere sostituito con il connazionale Terem Moffi

Victor Osimhen lascerà Napoli e se ne ha quasi la sicurezza. Il calciatore nigeriano sembra destinato alla Premier League, dove potrebbe finire in una tra Manchester United, Arsenal e Tottenham. Da non scartare il Chelsea, che però potrebbe defilarsi vista la mancata qualificazione alle coppe europee quasi sicura.

Ma se un nigeriano si avvicina a lasciare Napoli, un altro potrebbe arrivare. Un altro dalla Ligue 1, quello stesso campionato francese da dove è arrivato Victor Osimhen, ma sponda Lille. Questa volta arriverebbe dalla Costa Azzurra, più precisamente dal Nizza.

Il nuovo obiettivo partenopeo

Il nome del nuovo profilo per l’attacco sarebbe Terem Moffi, connazionale e quasi coetaneo di Victor Osimhen. Il classe ’99, infatti, condivide tanto con l’attuale attaccante del Napoli. È un anno più piccolo, nato a Maggio, ma sembra stia seguendo la scia dell’attaccante partenopeo.

Rispetto ad Osimhen è più fisico, ma comunque forte e agile con i piedi. Ricorda vagamente il connazionale, ma attualmente ha segnato meno. Certo, ha giocato meno partite in carriera e attualmente è in Ligue 1, dato da considerare, però la media realizzativa è bella alta. Sono 82 le reti in carriera, contro le 112 di Victor Osimhen. In questa stagione Terem Moffi ha segnato 11 reti in 26 presenze di campionato con il Nizza, che valuta il suo cartellino circa 30 milioni di euro ma con un prezzo pronto a salire vista la concorrenza.