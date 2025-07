Teresa Cilia, assolta dopo sei anni dalla denuncia di Raffaella Mennoia

Teresa Cilia, a sei anni dalla denuncia ricevuta da Raffaella Mennoia, è stata assolta. L’ex tronista di “Uomini E Donne” ha deciso di pubblicare la notizia sulle sue piattaforme social.

Nell’2019 tra le due ci fu una discussione molto accesa. Dopo lo spiacevole episodio, l’autrice dello show della De Filippi decise di procedere per vie legali.

Teresa ha mostrato l’esito della sentenza del Tribunale e ha commentato: “Questo per ricordare a chi ha cercato di tapparmi la bocca che nella vita conta sempre la verità, conta l’umiltà e soprattutto chi non ha paura di un potere che aimé solo Dio può avere. Sei anni fa sono stata denunciata dalla signora Raffaella Mennoia portandomi in Tribunale per sei lunghissimi anni, ovviamente c’è tanto da raccontare, cosa che farò in questi giorni. Giustizia è stata fatta.”

Ma cos’è accaduto? Tra la Cilia e la Mennoia non scorre buon sangue. A renderlo esplicito fu la stessa ex moglie di Salvatore Di Carlo. L’ex tronista, sfruttando l’occasione fornitale da una discussione avvenuta tra l’autrice del programma e Mario Serpa, lanciò delle frecciatine, esplicitamente dirette a Raffaella. Nell’agosto di quello stesso anno, sulla pagina ufficiale di “Uomini E Donne”, appariva il seguente testo. “La morale purtroppo è sempre questa: a chi ha deciso di partecipare al programma, cercando una soluzione per la vita che poi non è arrivata, (non ci siamo mai posti come risolutori di vita), è rimasto un indigeribile amaro in bocca che fa scrivere grandi sciocchezze. Lasciamo a voi che leggete il compito di saper individuare i ‘rosiconi‘ e vi auguriamo un felice agosto 2019. La produzione anche a nome di Maria De Filippi“.

Il riferimento a Teresa ed al commentatore Mario era chiaro ed evidente. La stessa ragazza di origini siciliane non esitò a controbattere, alludendo a delle minacce che le erano state fatte. A circa sei anni dall’accaduto, l’ex tronista ha avuto la sua vittoria. Deciderà di aprire il vaso di Pandora o opterà per la via del silenzio?