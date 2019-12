Teresa Langella: cicogna in arrivo per l’ex tronista?

Dalle ultime affermazioni rilasciate da Andrea Dal Corso, sono in molti ad aver iniziato a pensare a una possibile gravidanza di Teresa Langella. Quelli lasciati dalla coppia, però, sono solo indizi che non confermerebbero nessuna delle ipotesi che i fan si stanno formulando.

La loro storia si può certamente definire turbolenta, basti pensare alla scelta di Teresa Langella avvenuta nel castello di Tor Crescenza a Roma. In quell’occasione, Andre si era fatto influenzare dalle sue tante insicurezze, dai suoi dubbi. Erano poi seguite le tante discussioni avvenute nello studio di Uomini e Donne, concluse con il fidanzamento ufficiale della coppia.

TERESA IN DOLCE ATTESA? – Non sarebbe la prima volta, per la coppia, lasciare degli indizi prima di annuncio importante. I due, infatti, giorni prima di annunciare la loro convivenza, avevano iniziato a lasciare degli indizi nei loro profili Instagram. In quel frangente, c’erano stati in molti che avevano pensato alle nozze, vista anche la presenza di Teresa all’inaugurazione di abiti da sposa.

L’INDIZIO DI ANDREA – Andrea, durante la giornata di ieri, ha voluto far crescere ancor di più la curiosità e l’impazienza di un follower che aveva chiesto informazioni. A chi ha chiesto quando sveleranno il segreto di Teresa, ha voluto rispondere, tramite una ig story, “Penso lo dirà a Capodanno”.