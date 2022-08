Teresa Langella, l’inaspettata confessione: “Voglio un figlio”

Tra le coppie nate a Uomini e Donne che hanno fatto breccia nel cuore del pubblico c’è certamente quella formata da Teresa Langella e Andrea Dal Corso. Insieme da anni, l’ex tronista ha rivelato un suo grande desiderio: diventare mamma.

“Voglio un figlio” – La storia di Teresa e Andrea ha fatto sognare il pubblico di UeD, venendo ancora seguiti nonostante siano da qualche anno lontano dai riflettori. Recentemente, però, l’ex tronista è tornata nel mirino del gossip.

Sui social la ragazza ha condiviso una foto in cui si vede lei accarezzarsi il ventre gonfie. Non volendo creare fraintendimenti, Langella ha subito voluto precisare che non è incinta. Sebbene non sia in dolce attesa, Teresa ha ammesso di voler presto diventare mamma.

Ma come mai il ventre gonfio allora? La ragazza ha infatti utilizzato la foto del suo addome gonfio per pubblicizzare i percorsi di dimagrimento a cui si sottopone. Nonostante la sponsorizzazione, i suoi fan hanno subito iniziato a sognare un possibile figlio di Teresa e Andrea.

Più innamorata che mai, negli scorsi mesi la coppia di Uomini e Donne ha annunciato di aver fondato un brand di abbigliamento. A lavorare con loro c’è anche il papà di Teresa, come annunciato su Instagram.