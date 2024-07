Teresanna Pugliese, ennesimo attacco sui social: la risposta dell’ex volto di UeD

Dopo aver annunciato di essere in dolce attesa per la seconda volta, Teresanna Pugliese ha voluto condividere la sua gravidanza con i fan. Recentemente, però, l’ex volto di Uomini e Donne si è ritrovata travolta dalle critiche per aver messo in mostra il pancione. La donna, però, ha dato un’epica risposta.

“Disgusto totale” – La Pugliese si è fatta conoscere al popolo dei social per la sua partecipazione a Uomini e Donne, prima come corteggiatrice e poi come tronista. L’amore, però, Teresanna l’ha trovato lontano dalle telecamere, al fianco di Giovanni Gentile.

Convolata a nozze, la coppia si è allargata nel 2015, con la nascita di Francesco. La prima gravidanza è risultata abbastanza difficile e rischiosa, tanto che Teresanna ha dovuto attendere per riprovarci. Lo scorso aprile, però, l’ex tronista ha annunciato l’arrivo della seconda cicogna.

Nonostante il periodo delicato che la Pugliese sta vivendo, i leoni da tastiera hanno deciso di attaccarla per via di recenti scatti che la donna ha pubblicato. In occasione del suo compleanno, l’ex protagonista di UeD ha condiviso alcune foto dell’evento che la ritraggono con indosso una maglietta che lasciava scoperto il pancione. Questo dettaglio ha sollevato non poche polemiche.

Sotto il post incriminato c’è chi ha scritto: “Volgarissima e orrenda”, oppure: “Che orrore” o, addirittura, “Disgusto totale”. Davanti a questa cattiveria, Teresanna Pugliese ha deciso di intervenire sui social.

Attraverso una IG Story, la donna ha così replicato: “Accolgo le critiche e sono consapevole che le riceverò sempre e comunque. Ma resto lo stesso colpita da tanta superficialità. Parlo a nome delle donne come me, dove Il pudore va ben oltre la maglia corta!”.

Ha poi aggiunto: “Dopo quello che ho vissuto, oggi sono orgogliosa di celebrare la mia gravidanza e felice di potermi sentire libera di indossare qualsiasi cosa, mostrando il mio pancione!!!! Quella sera non ho festeggiato solo i miei anni ma anche i miei affetti e i miei traguardi! Ho festeggiato anche la mia pancia, si! Scandalizzatevi per la violenza di genere, per la mercificazione del proprio corpo, (che oggi pare sia l’unica moneta di scambio), per le guerre…”