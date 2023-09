Terremoto a Napoli, forte scossa oggi avvertita in tutta la città: il magnitudo ed epicentro

Una forte scossa di terremoto è stata registrata poco fa a Napoli alle ore 19.45 e sentita in tutta la città partenopea e in provincia. Al momento è stata localizzata dall’Osservatorio Vesuviano ai Campi Flegrei e nei pressi di Agnano-Astroni, ad una profondità di circa 2 km. In questi minuti Canale 21 sta trasmettendo aggiornamenti sulla scossa di terremoto che è stata avvertita distintamente in tutti i paesi vesuviani, da Portici a San Giorgio a Cremano, da Pozzuli a Quarto. L’epicentro ai Campi Flegrei, magnitudo 3.6.

Anche Marano, Mugnano e Villaricca sono stati presi di soprassalto dalla forte scossa. Anche il sismografo di Campobasso, in Molise, ha rilevato l’evento sismico e già sono in allerta i Vigili del Fuoco pronti ad intervenire all’occorrenza. La scossa è durata per diversi secondi e molte persone sono scese in strada terrorizzate.

Molte le persone che si stanno riversando sui social network per esprimere la propria preoccupazione. La zona è infatti a forte rischio sismico e l’ansia è sempre tanta.

“In 36 anni di vita è la prima volta che una scossa dei campi flegrei si sente in provincia cosi distintamente. #Terremoto“, “Chiamato mia nonna per vedere se aveva sentito il terremoto e ha detto che stasera non si mette il pigiama nel caso deve scappare“, sono alcuni dei commenti presenti sul web.