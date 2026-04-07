Notte di apprensione nell’area dei Campi Flegrei, dove dalle ore 4.32 di oggi, 7 aprile 2026, è in corso uno sciame sismico che ha portato alla registrazione di tre scosse di terremoto. Il movimento tellurico più intenso ha raggiunto una magnitudo di 3.6 ed è stato avvertito distintamente dalla popolazione, in particolare nei comuni della zona flegrea e in alcuni quartieri di Napoli.

Le scosse, seppur di moderata intensità, hanno generato momenti di paura tra i residenti, molti dei quali sono stati svegliati nel cuore della notte. Secondo le prime informazioni, l’epicentro rientra nell’area già da tempo interessata dal fenomeno del bradisismo, costantemente monitorato dagli esperti.

Al momento non si registrano danni a persone o edifici. Le autorità e la Protezione Civile mantengono comunque alta l’attenzione, invitando i cittadini a seguire esclusivamente le comunicazioni ufficiali e a rispettare le norme di sicurezza previste in caso di nuove scosse.

Il monitoraggio dell’attività sismica prosegue senza sosta. Nelle prossime ore saranno fondamentali gli aggiornamenti degli istituti di ricerca per comprendere l’evoluzione dello sciame e valutare eventuali sviluppi della situazione nell’area flegrea.