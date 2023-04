Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, sarebbe dovuta intervenire ai microfoni di Verissimo ma l’intervista è saltata per una presunta rottura con il conduttore

La moglie, o forse ex moglie, di Paolo Bonolis era attesa negli studi di Verissimo. Sofia Bruganelli sarebbe dovuta intervenire davanti a Silvia Toffanin nello studio di Canale 5 dopo le voci rilanciate da Dagospia riguardanti la rottura con suo marito. L’intervista, però, è saltata e sempre Dagospia ha ipotizzato potesse essere proprio per via dell’emergere di una crisi di coppia smentita dai due diretti interessati.

Secondo la fonte, però, l’annuncio sarebbe dovuto arrivare proprio da Verissimo con la smentita della Bruganelli che non ha tardato ad arrivare: “Sarò a Verissimo, sì, ma insieme a mia figlia Adele” e niente rottura con Paolo. Il sito diretto e seguito da Roberto D’Agostino, però, ha rilanciato nuovamente, sostenendo che la separazione sia vicina

Twitter per evitare liti

E ora Sonia Bruganelli sembra essere scesa sul campo attraverso Twitter ed è sul piede di guerra a smentire quanto scritto da Dagospia: “Sereni, la mia ospitata con Adele a Verissimo era prevista per la prossima settimana, e ci sarò“. Non è finita qui, però, perché sempre su Twitter, a risponderle è stato il giornalista Giuseppe Candela che le ha scritto: “Sonia, dai. Sappiamo ma tu ricordati se serve lo schema Totti/Blasi: video con offese ai giornalisti, mer*** in tv contro la stampa, amore e fedeltà. Poi tra qualche mese Ansa o Adn. Ma solo se serve eh perché questo grande amore deve resistere! Tifiamo tutti per voi“.