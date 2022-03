Terremoto Chelsea, la Juventus punta Kante

I bianconeri vorrebbero sfruttare le attuali debolezze dei blues per acquistare Ngolo Kante. Sul francese anche il PSG

L’invasione russa in Ucraina ha portato inevitabili conseguenze anche nel mondo del calcio. Il proprietario russo del Chelsea Roman Abramovich si vede costretto a vendere la società e a stagione in corso tutto ciò rischia di creare un maremoto. Le recenti sanzioni all’oligarca lo hanno costretto a prendere questa decisione, che ora potrebbe portare alla vendita di alcuni giocatori. Tra le varie voci di mercato ci sarebbero anche quelle, sempre più insistenti, per Ngolo Kanté.

L’ex Leicester è finito nel mirino di diversi club europei, tra cui anche la Juventus e il Paris Saint Germain. Il suo contratto andrà in scadenza il prossimo anno, motivo per cui le due società potrebbero anche sfruttare la situazione per affondare il colpo.

Il calciatore ama Londra ma…

Kanté continua a ribadire il proprio amore per i colori blues, cosa che potrebbe spingere per un rinnovo di contratto. Il problema è che, ad oggi, fare previsioni risulta difficile. La società londinese naviga nell’incertezza e senza capire cosa possa succedere alla dirigenza non si può dire troppo.

La Juventus punta all’acquistare qualcuno per il centrocampo, ma vista la situazione è più probabile si butti a capofitto al cercare di portarsi a casa Jorginho. L’italo-brasiliano ha già fatto capire al Chelsea di non voler rinnovare e gradirebbe un ritorno in Italia. Per lui si ipotizza un’offerta già da subito, cercando di portarlo a Torino sin da subito per preparare la prossima stagione.