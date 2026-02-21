sabato, Febbraio 21, 2026
Attualità

Terremoto in Campania stanotte, paura tra la popolazione del Cilento: la scossa di magnitudo 4.5

Fonte foto: Wikimedia

Nella notte, un terremoto ha colpito il Cilento, svegliando di soprassalto molti residenti della zona. La scossa è stata registrata alle ore 1:28 nel territorio di Montecorice, in provincia di Salerno. Secondo le prime rilevazioni, la magnitudo dell’evento sismico è stata pari a 4.5. Il movimento tellurico è stato avvertito distintamente in diversi comuni limitrofi.

Il sisma si è verificato a una profondità superiore ai 300 chilometri sotto la superficie terrestre. Si tratta di un dato che ha contribuito ad attenuare gli effetti in superficie. Nonostante ciò, la scossa è stata percepita dalla popolazione locale. In molti hanno segnalato un improvviso tremore durante le ore notturne.

L’evento ha generato momenti di apprensione tra i cittadini. Alcune persone sono scese in strada per precauzione subito dopo la scossa. Al momento, non si registrano danni a edifici o feriti. Le autorità stanno comunque monitorando la situazione.

Le verifiche sono tuttora in corso nelle aree interessate dal sisma. Gli esperti invitano alla prudenza e alla calma. Non sono state segnalate repliche di rilievo nelle ore successive. La situazione resta sotto osservazione da parte degli organi competenti.

DailyNews24.it è una testata giornalistica registrata al tribunale di Napoli Nord.

