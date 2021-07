Terzo bebè in arrivo per Cristel Carrisi: nascerà in autunno e solo allora si saprà il sesso

La figlia di Al Bano e Romina sarebbe in attesa del terzo figlio con l'imprenditore croato Davor Luksic. La nascita è attesa in autunno e fino all'ultimo rimarrà un segreto il sesso del bebè

Cristel Carrisi e Davor Luksic allargano la famiglia e dopo i piccoli Kay Tyrone e Cassia Ylenia sono pronti ad abbracciare in autunno il loro terzo bebè. Una notizia lietissima per la figlia di Al Bano Carrisi e Romina Power che, il prossimo 25 dicembre spegnerà 36 candeline e che da cinque è sposata con uno degli uomini d’affari più importanti della Croazia.

Anche se la coppia per il momento ha deciso di non confermare la news che li riguarderebbe , le voci circa una terza gravidanza ormai è deflagrata in tutta il suo clamore. A beffare tutti sul tempo è stato il settimanale Gente che altresì spiega anche che i genitori avrebbero deciso di non voler conoscere il sesso del nascituro.

Difficile saperne di più dalla coppia Carrisi-Luksic anche perché da tempo la bella Cristel ha deciso di abbandonare i suoi canali social. Come lei stessa spiega nel post intitolato “Going offline”: “Mi prendo una pausa dal paragonarmi a foto surreali e standard estetici inarrivabili, una pausa dal giudicare altri, dal vivere momenti con l’ansia che devo fare una stories o un post, e una benedetta pausa dalla petulante televendita che è diventato Instagram. Il codice sconto è GoOffline, avrete il 100% di ritorno alla realtà. In offerta speciale avrete anche il tempo di dedicarvi a qualcosa che vi possa realmente nutrire e arricchire“.

La storia tra l’imprenditore croato Davor Luksic e Cristel Carrisi inizia nel 2012 a New York così come spiega la stessa Cristel in un’intevista di qualche tempo fa a Grandhotel: “Me lo sono trovato davanti a tavola con i miei amici americani, ero diffidente nei confronti degli uomini e sono stata sulle mie, ma frequentandolo ho scoperto che non è uno di quelli che parlano e basta”.

Dopo quattro anni da quel primo incontro arriva lo sfarzoso matrimonio celebrato nella chiesa barocca di San Matteo a Lecce nel 2016. Presenti alla cerimonia oltre 500 invitati tra cui anche personaggi dello showbiz italiano quali: Mara Venier, Michele Placido oltre agli amici storici di Al Bano come Toto Cutugno e i Ricchi e Poveri. Grande assente, invece, la compagna del cantante, Loredana Lecciso, mai davvero in sintonia con le figlie di Romina. Sarà non certo difficile immaginare la felicità di nonno Al Bano per il suo nuovo nipotino. Già quando nacque il primogenito di Cristel, il cantante di Cellino San Marco chiosava: “Se vorrà gli insegnerò a anche a cantare“. Magari lo farà anche con il prossimo, o la prossima!