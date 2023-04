Testate espansibili meccaniche e pneumatiche: 100% personalizzabili per adattarsi a qualsiasi applicazione

Le testate espansibili di Renova sono ideali su porta bobine shaftless, in tutte quelle applicazioni dove vi è una bobina da svolgere o avvolgere.

Sempre più spesso, la qualità dei materiali e lo spessore delle anime delle bobine non soddisfano livelli standard elevati e i conseguenti danni all’anima potrebbero precluderne il riutilizzo.

E‘ necessario utilizzare testate meccaniche di alta qualità, che garantiscano un’aderenza ottimale senza danneggiare il nucleo. Un grip perfetto, infatti, garantisce l’integrità dell’anima e ne impedisce lo slittamento.

Le nostre testate Gripmatic sono progettate per assicurare il più affidabile controllo della tensione con poca o alcuna necessità di manutenzione.

Le testate Meccaniche a torsione utilizzano il movimento della bobina per espandere i tegoli in modo da centrare l’anima e bloccarla automaticamente.

Le testate Gripmatic hanno un design semplice: camma, gabbia e settori. Tre elementi che insieme creano una testata robusta e affidabile, da 3’’ a 12’’ pollici, nelle versioni monodiametrali, bidiametrali o modulari.

I nostri mandrini sono 100% personalizzabili.

Possiamo offrire tre diversi modelli di camma;

Il modello con trilobato dal design semplice è forgiato in un unico pezzo senza bulloni o giunti. La camma centrale consente un’ampia gamma di espansione e mantiene l’apertura dei tegoli anche attraverso la polvere e altri detriti. La camma esalobata ha un’attivazione a doppio perno per un’espansione più fluida e veloce. Utilizza l’attrito volvente invece di quello radente e distribuisce la forza di spinta su due punti del gruppo di espansione.

la camma brevettata CK P è l’ultima nata dall’esperienza Renova. Il suo design innovativo unisce semplicità e funzionalità. Ha una forma trilobata con guide centrali che garantiscono l’espansione in pochissimi gradi di torsione e la massima sensibilità all’attivazione.

I settori di espansione o tegoli hanno enormi superfici per creare il massimo contatto tra la testata e l’anima e ottenere facile grip anche con le anime usurate e riciclate. Le unità di espansione sono disponibili in diverse finiture:

liscia o rigata per anime in cartone in carburo o gomma per anime in acciaio

in alluminio o plastica dura dove è richiesta una maggiore aderenza

Un’altra innovazione brevettata è il nostro ‘lip design’. Questo spessore alla base della testata eviterà lo spreco di carta nel tuo impianto di produzione.

Infatti in questo modo, la testata toccherà solo l’anima, anche la più sottile, e non la carta evitando danni laterali sul rotolo che si può svolgere in questo modo fino agli ultimi metri. Tutte le nostre testate possono essere dotate di flange di espulsione con la stessa tecnologia di progettazione del ‘lip design’.

Le nostre testate sono disponibili anche con sistema di cambio rapido della gabbia che consente di lavorare con qualsiasi dimensione dell’anima senza cambiare la camma. Basterà rimuovere la gabbia e sostituirla con un’altra di diversa dimensione.

Le testate Pneumatiche infine, sono ideali per bloccare l’anima in assenza di momento torcente. Attraverso la pressione dell’aria, le unità di espansione si attivano e bloccano in modo sicuro l’anima della bobina.

Le nostre testate sono tutte progettate e realizzate in Italia. Tutti i componenti sono personalizzabili per adattarsi a diversi requisiti applicativi. Quindi, se hai un’applicazione particolare, contattaci e il nostro team tecnico lavorerà con te per progettare la testata espansibile fatta su misura per te.