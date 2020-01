Ecco finalmente il nuovo singolo della band britannica The 1975, Me & You Together Song. Una canzone dalle sonorità anni ’90 in cui lo stile del gruppo si fa sentire fin dalle prime note. Il loro è uno stile riconoscibile che tende però a non identificarsi mai in un solo genere, anzi, sono soliti spaziare tra pop, indie, rock, soul, ed è proprio questo che li rende unici. La nuova canzone sembra quasi un ritorno al passato del gruppo, alle loro prime canzoni e al primo album, The 1975, uscito nel 2013.

Il nuovo singolo anticipa l’arrivo dell’album Notes On A Conditional Form, previsto per il 24 Aprile 2020. Le altre uscite precedenti a Me & You Together Song sono The 1975 (con Greta Thunberg) People e Frail state of Mind. Tutti questi brani hanno come filo conduttore il messaggio importante che vogliono trasmettere, anche se con atmosfere e modalità completamente diverse. Emergenza climatica, l’invito ad agire e a non ignorare i problemi, ansia sociale, insomma, si parla di cose serie e da non sottovalutare.

Me & You Together Song invece è una canzone più leggerezza e gioiosa. Strappa un sorriso e sarebbe perfetta come colonna sonora per il finale di un film con happy ending. Ecco il link alla canzone, in attesa del videoclip ufficiale!