The Kolors, incidente d’auto prima del concerto: le rassicurazioni di Stash

Prima del loro concerto in Molise, i The Kolors si sono ritrovati coinvolti in un incidente d’auto. A comunicarlo è stato il cantante Stash, condividendo una foto nelle sue IG Stories per rassicurare i fan e avvertirli del ritardo.

INCIDENTI D’AUTO – Stando a quanto comunicato dallo stesso Stash, il noto gruppo si è trovato coinvolto in un incidente d’auto. Il tutto sarebbe avvenuto nella giornata di ieri, durante il loro viaggio verso le Marche. Ieri sera, infatti, la band si è esibita a Venafro.

Fortunatamente nessuno si è fatto male. A rassicurare i fan è stato proprio Stash, condividendo nelle storie su Instagram una foto in cui ha mostrato la macchina sulla quale viaggiavano con il vetro frantumato.

Nella IG Story incriminata, il cantante ha spiegato, senza scendere nei dettagli, le dinamiche dell’incidente: “Saremo un po’ in ritardo per il concerto di stasera. Abbiamo fatto un incidente con un camion che andava contromano. Fortunatamente nessuno di noi si è fatto male. A dopo!”.

Oltre a tranquillizzare i loro sostenitori, l’ex giudice di Amici ha anche rassicurato i fan per il concerto a Venafro. A parte un ritardo dovuto all’incidente, i The Kolors si sono esibiti. L’importante, però, è che non ci sia stato alcun ferito o, peggio ancora, una vittima.