The Organic Pharmacy, la linea di cosmetici naturali nata per preservare la salute della pelle sbarca su Plurifarma

Importante novità per i clienti di Plurifarma, la nota piattaforma online specializzata nella vendita di prodotti farmaceutici mette a disposizione la linea di cosmetici naturali The Organic Pharmacy, che riscuotendo successo in tutto il mondo per la qualità e l’affidabilità dei suoi prodotti, creati partendo da erbe e piante non contaminate al fine di poter essere applicati sulla pelle senza causare effetti indesiderati e possibili irritazioni.

Il primo store dell’azienda è stato aperto a Londra nel 2002 con la precisa idea di dedicarsi al biologico e soddisfare le esigenze di salute e cura della pelle dei propri clienti. I prodotti sono una perfetta sintesi di esperienza e conoscenze omeopatiche, erboristiche e cosmetiche destinate a dar vita ad una serie di linee ad alte prestazioni per tutti i tipi di pelle, soprattutto le più sensibili. The Organic Pharmacy produce i cosmetici naturali nel proprio laboratorio di Londra, realizzando ciascun prodotto in piccoli lotti per garantire un controllo di qualità a 360° su tutta la linea. Un atto d’amore, scienza e competenza al servizio dei propri clienti.

Sul sito Plurifarma è possibile trovare un’ampia categoria di prodotti, a partire dalle creme antiossidanti per il viso come The Organic Pharmacy Antioxidant Face Cream da 50 ml, o gel per il trattamento occhi come The Organic Pharmacy Lifting Eye, che conferisce un effetto rinfrescante immediato, riducendo i segni di stanchezza. La linea di prodotti comprende anche integratori, come The Organic Pharmacy Detox 60 capsule, a base di Clorella, Aloe Vera, Tarassaco, Psillio, Lino, Finoscchio, Bardana e Zenzero, con Olmo rosso, Gymnema e Cromo picolinato. Su Plurifarma è possibile trovare questi prodotti e tanto altro. Per saperne di più è possibile contattare direttamente i farmacisti sul sito o chiamare il numero 081 894 11 11, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 19:00 per ricevere assistenza.