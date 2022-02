The Woman in the House: cattive notizie in arrivo per i fan della serie

The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window è una serie Netflix, creata da Rachel Ramras, Hugh Davidson e Larry Dorf. La serie, di genere dark comedy, è stata distribuita il 28 gennaio 2022 sulla piattaforma. Al momento la serie si trova tra i primi posti delle nuove uscite più guardate sulla piattaforma.

Il cast principale è composto da Kristen Bell, Tom Riley, Michael Ealy, Mary Holland, Cameron Britton, Shelley Hennig e Samsara Yett.

Nonostante il successo riscosso, i fan potrebbero rimanere delusi dalle dichiarazioni dei creatori della serie. The Woman in the House si è conclusa con un cliffhanger. Per questo motivo molti si chiedono se una seconda stagione sia in arrivo.

La rivista Collider riporta le parole di Rachel Ramras su una potenziale seconda stagione di The Woman in the House:

“L’abbiamo concepita come una miniserie. Concludere la stagione con un cliffhanger è parte del divertimento. Mi ha ricordato il finale di Gone Girl dove lei rientra in casa e al pubblico non resta altro che immaginare come diventerà la loro vita senza riuscire a vederlo. Questo non vuol dire che un’altra stagione sia totalmente da escludere. Tuttavia è una prerogativa di questo genere di avere epiloghi che lasciano un’aria di mistero.”