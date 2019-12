The Woman in the Window: il trailer del film con Amy Adams

The Woman in the Window è un thriller psicologico che vede Amy Adams come protagonista.

Il film, basato sull’omonimo romanzo di A.J. Finn, è diretto da Joe Wright.

Tracy Letts ha scritto la sceneggiatura della pellicola.

Il cast è composto da Gary Oldman, Anthony Mackie, Fred Hechinger, Wyatt Russell, Brian Tyree Henry, Jennifer Jason Leigh e Julianne Moore.

20th Century Fox ha prodotto la pellicola.

Amy Adams interpreta Anna Fox, una psicologa dello sviluppo che soffre di agorafobia.

Sinossi di The Woman in the window:

Anna Fox, una psicologa dello sviluppo che soffre di agorafobia, fa amicizia con una vicina. Quest’amicizia si trasformerà nel suo più grande incubo quando la donna scomparirà. Anna inizierà a sospettare che in realtà vi sia stato un omicidio.

In questo thriller niente è come sembra, scioccanti segreti verranno a galla e la protagonista verrà coinvolta in qualcosa di enorme e sconvolgente.

Ecco il trailer del film:

La pellicola uscirà nelle sale statunitensi a maggio 2020.