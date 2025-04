Thiago Almada, il talento argentino consigliato da Lavezzi che sogna Napoli

Nel corso di un’intervista rilasciata a Terzo Tempo Calcio Napoli, l’ex attaccante azzurro Ezequiel Lavezzi ha rivelato un interessante retroscena legato a Thiago Almada. Il giovane calciatore argentino, durante una conversazione informale, avrebbe scherzato chiedendogli di aiutarlo a trasferirsi al Napoli: “Portami a Napoli”. Lavezzi, che conosce bene la piazza partenopea, ha dichiarato di consigliare sempre ai giovani talenti argentini di venire a giocare in Italia, sottolineando le opportunità che un club come il Napoli può offrire.

Thiago Almada è un centrocampista offensivo classe 2001, attualmente in forza al Botafogo, ma in prestito all’Olympique Lione. Il suo talento è noto già da tempo e, prima del trasferimento in Francia, era stato accostato proprio al Napoli. Dotato di grande tecnica e visione di gioco, Almada può ricoprire diversi ruoli in attacco, tra cui quello di trequartista, seconda punta o esterno offensivo. La sua versatilità lo rende un giocatore prezioso per qualsiasi allenatore.

Uno dei traguardi più importanti della carriera di Almada è stato il successo con la nazionale argentina ai Mondiali del 2022. Con la maglia dell’Albiceleste ha già collezionato otto presenze e segnato tre gol, dimostrando di poter essere una risorsa importante anche a livello internazionale. La sua esperienza con la Selección gli ha permesso di crescere ulteriormente, maturando sotto la guida di campioni affermati.

La carriera del talentuoso argentino ha preso il via nel Vélez Sarsfield, dove si è messo in mostra sin da giovanissimo. Successivamente si è trasferito negli Stati Uniti per vestire la maglia dell’Atlanta United, dove ha affinato le sue qualità prima di approdare in Europa. Ora sta cercando di imporsi in Ligue 1 con il Lione, dove finora ha disputato otto partite, realizzando una rete in campionato.

Il sogno di Almada di vestire la maglia del Napoli potrebbe un giorno diventare realtà. Con il club partenopeo sempre attento ai talenti sudamericani, un suo futuro approdo in Serie A non è da escludere. La suggestione di un talento argentino che segue le orme di Lavezzi potrebbe affascinare i tifosi, che hanno sempre avuto un debole per i giocatori tecnici e fantasiosi come lui.