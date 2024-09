Thiago Motta pronto a far esordire un altro giovane: contro il Napoli scalpita Adzic

Dopo il convincente esordio in Champions League contro il PSV, la Juventus di Thiago Motta si appresta a preparare la sfida al Napoli che avrà luogo sabato pomeriggio alle ore 18:00 all’Allianz Stadium. In vista della gara agli azzurri, il nuovo allenatore bianconero sta già pensando alla formazione da schierare e non è escluso che possa apportarne delle modifiche facendo debuttare un altro dei giovani della Next Gen.

In quest’inizio campionato, un po’ anche per fare di necessità virtù, la Juventus ha dovuto schierare diversi giovani, anche dal primo minuto, sorprendendo un po’ tutti. Già dalla prima giornata, contro il Como, Motta ha buttato nella mischia il giovane Samuel Mbangula, classe 2004. I frutti di questo azzardo sono stati raccolti immediatamente visto che il belga ha messo la firma alla prima rete in campionato bianconera.

Nella partita successiva, invece, è stata la volta di Nicolò Savona, classe 2003, che, proprio su assist di Mbangula, ha siglato il goal del raddoppio al Bentegodi contro il Verona. Nella stessa gara, hanno esordito anche Anghelé e Rouhi rispettivamente del 2005 e del 2004.

Il coraggio, insomma, a Thiago Motta non manca di certo e l’occasione della sfida contro il Napoli, terza partita in una settimana per la Juventus, potrebbe essere il momento per far debuttare un altro giovane delle Next Gen. Come riportato dalla redazione di TuttoSport, infatti, sul taccuino dell’allenatore bianconero, pronto a essere iscritto nella distinta ufficiale, ci sarebbe Vasilije Adzic, trequartista diciottenne del quale sono già state spese parole d’elogio dallo stesso tecnico ex Bologna.

Il calciatore montenegrino è addirittura un classe 2006. Le sue posizioni preferite in campo sono sulla trequarti o sulla fascia sinistra come esterno d’attacco. Il suo impiego permetterebbe di far rifiatare uno tra Yildiz e Koopmeiners. Anche se non dovesse partire titolare, Adzic, potrebbe entrare a partita in corso mettendo una freccia in più all’arco bianconero.