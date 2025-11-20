Thiago Motta se saluta Antonio Conte: il piano del Napoli

Il tecnico ex Bologna è attualmente sotto contratto con la Juventus dopo l’esonero della scorsa stagione e potrebbe finire per arrivare a Napoli nel caso in cui i partenopei si dovessero ritrovare senza Antonio Conte

Addio a Conte: è possibile?

Per ora, le acque a Napoli sembrano essersi momentaneamente calmate. I partenopei stanno continuando ad allenarsi e sono giorni che non si vedono dichiarazioni al vetriolo dalle parti di Castelvolturno. Ci si chiede, però, se la situazione sia effettivamente rientrata.

Con l’inizio del campionato dopo la sosta per le nazionali si dovrà vedere come sta messo il Napoli, specialmente perché il morale è ancora un po’ sotto i piedi. I troppi infortuni e le continue “sfuriate” di Antonio Conte hanno creato un clima non propriamente tranquillo nello spogliatoio e c’è chi dice che il tecnico possa andar via. La possibilità c’è, non si può negare.

Thiago Motta al Napoli: ecco perché si può e perché non

I partenopei starebbero pensando da tempo al tecnico italo brasiliano e sarebbe davvero un’ottima scelta a livello tecnico. Come modulo sposerebbe perfettamente il sistema di gioco attuale degli azzurri, ma il problema è: Thiago Motta sceglierebbe mai il Napoli? La risposta non è certa, ma continuano a risuonare le parole dell’agente dell’ex Bologna, che disse: “Non verrebbe a Napoli nemmeno se De Laurentiis gli comprasse Zirkzee e Calafiori ha altri progetti per il suo futuro. Conte? Non credo che uno come lui sia disposto ad andare a Napoli. Per De Laurentiis sarà difficile trovare un allenatore di grande livello, nessuno vuole andarci”.