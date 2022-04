Thiago Silva al Napoli? Ecco cos’è trapelato

Nelle ultime ore è trapelata una notizia riguardo il Napoli che ha del clamoroso. Negli studi di Piuenne si è infatti vociferato di un possibile passaggio del campione brasiliano Thiago Silva al Napoli.

A intervenire sulla vicenda è stato Gianluca Di Marzio di Sky. Andiamo con ordine. Tommy Esposito, produttore della trasmissione “Calcio, Amore e Fantasia”, ha rivelato di questa voce di cui sarebbe venuto a conoscenza.

Sembrerebbe che l’ex Milan, Thiago Silva, abbia chiesto al suo compagno al Chelsea, Jorginho, informazioni sul Napoli. A questo punto Di Marzio è intervenuto in videocall smentendo la notizia, spiegando come la pista sia da escludere per via dei meccanismi e parametri della società azzurra.

Il patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis, non ha mai comprato giocatori oltre una certa età e con un ingaggio ampiamente al di fuori delle casse attuali del Napoli. Quindi si è trattato solo di una voce che non ha trovato alcun tipo di riscontro.

I difensori resteranno quindi Amir Rrahmani, Kalidou Koulibaly e Juan Jesus che dovrebbe essere confermato. Da capire chi sarà il quarto centrale a disposizione di Luciano Spalletti, dal momento che, con ogni probabilità, Tuanzebe tornerà in Inghilterra, al Manchester United, a fine stagione.