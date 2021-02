Thiago Silva verso l’addio al Chelsea: Juventus e Barça sul brasiliano

Thiago Silva potrebbe lasciare il Chelsea al termine della stagione. Il 36enne difensore brasiliano con tutta probabilità non rinnoverà il contratto in scadenza nel giugno 2021 e cercherà una nuova sistemazione.

Stando a quanto riporta in Spagna Don Balòn, sulle tracce del centrale ci sarebbero Juventus e Barcellona, interessate a prelevare il giocatore a parametro zero. I bianconeri metterebbero sul piatto un contratto annuale con opzione per il secondo anno.

Nel frattempo Thiago Silva, in un’intervista rilasciata ai microfoni di FourFourTwo, ha attaccato duramente il Paris Saint-Germain, svelando un retroscena sull’addio al club francese:

“Non mi hanno mai offerto una sola cosa. Accetti questo per restare con noi? Niente, il che è stato molto inquietante. Avevano tre mesi per pianificare un addio, ma non è stato fatto nulla.

Non ero lì da poco, è stato un periodo di otto anni, da capitano, con tanti trofei. Meritavo molto più rispetto di così. Lo stesso è successo a Cavani”.