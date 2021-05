Thomas Deil è ufficialmente il DJ più ascoltato del momento

Thomas Dalle Stalle aka Thomas Deil , classe 1999 è un Dj italiano nato a Padova che attualmente risulta essere tra i più ascoltati sulle diverse piattaforme nei digital store.

Il suo punto di forza è l’EDM , per chi non lo sapesse l’ electronic dance music (conosciuta come EDM, musica dance, club music, o semplicemente dance), è una vasta gamma di generi musicali elettronici a percussione creati soprattutto per discoteche, rave e festival.

Non per nulla Thomas ha già suonato su grossi palchi con artisti rinomati come Merk & Kremont, Usai, Zonderling, Juicy M, Lil Jon e Tommy Walker.

Attualmente con diverse tracce su Spotify supera il milione di streams e su instagram oltre a +100.000 fans che lo seguono attivamente tutti i giorni e proprio per questo riesce a farsi distinguere oltre al suo talento.

Ha iniziato all’età di soli 12 anni ma dopo i suoi tanti release siamo arrivati al suo nuovo album “Mars 2020” con canzoni come: The Otherside (con Meredith Bull), Friends (con Kiki Rowe), No Caller ID (con Siera), Runnin (con Romy Dya).

Chissà cos’altro riserverà per l’Italia visto che Thomas seppur italiano viene ormai considerato come un DJ dal calibro internazionale e sulla strada del successo.

Facebook:

facebook.com/thomasdeilmusic

Instagram:

instagram.com/thomasdeilmusic

Spotify:

open.spotify.com/artist/5uYKQrTEx51AOXot2Z2Czl