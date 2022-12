Thuram, aumenta la concorrenza per Juventus e Inter

Marcus Thuram continua a piacere a tante squadre in giro per l’Europa, ma il suo futuro non è ancora scritto. Per ora l’Inter resta in vantaggio

La Juventus continua a guardare con attenzione a Marcus Thuram, che potrebbe essere il sostituto di Angel Di Maria quando in estate partirà a zero proprio dai bianconeri. Il giocatore francese potrebbe ripercorrere le orme di suo padre, che si trasferì nel 2001 alla corte dei bianconeri.

Il calciatore attualmente è in scadenza con il Borussia Monchengladbach, ma sembra possa andarsene già da gennaio. Su di lui ci sono gli occhi anche del Bayern Monaco, che non sembra però scaldare troppo l’interesse del calciatore. La concorrenza in baviera è tanta e finirebbe per sparire tra i tanti. Il Newcastle è l’ultima entrata nella corsa, ma sembra possa esserci priorità per l’Italia.

Dichiarazioni dell’agente

Qualche settimana fa il suo agente ha rilasciato alcune dichiarazioni. “Ecco cosa ha detto: Marcus è proprio forte. Un esterno d’attacco che fa gol. Dal fisico possente, è un calciatore che può davvero militare in qualsiasi squadra. Pensi che anni

fa, quando non era ancora esploso, Sartori, che come tutti sappiamo, è un grande scopritore di talenti, lo voleva portare all’Atalanta. Io ne avevo parlato pure col padre, ma poi, visto che

aveva già un agente, non siamo andati oltre. Però attenzione, in Germania i calciatori stanno bene, forse meglio che in Italia. Mi sembrerebbe strano che lo lascino arrivare sino alla fine del contratto, siccome però non lo seguo io, potrei sbagliare. Certo, se diventasse free agent la

prossima estate sarebbe un grande affare per tutti. Ovviamente si dovrebbe pagare un lauto ingaggio, onorario che comunque merita, per poterselo assicurare. Il cartellino a zero potrebbe essere una grande occasione per i top club”.