Thuram, dal derby in campo al mercato: ecco perché disse ‘no’ al Milan

Grande partita quella di ieri tra Inter e Milan, con i nerazzurri che che sembrano poter prendere il volo dopo la partita vinta per 5-1

Quella tra Inter e Milan può dirsi essere stata una partita di fuoco. L’Inter ha vinto per 5-1 in una partita dominatissima, come confermato anche dall’allenatore nerazzurro Simone Inzaghi: “Siamo i più forti del campionato? Assolutamente no anche perché adesso si gioca ogni tre giorni: ma sicuramente abbiamo dato un segnale di forza. Abbiamo fatto un buonissimo inizio e giocato un grande derby : siamo sempre rimasti concentrati, con le distanze giuste e abbiamo fatto i gol nei momenti giusti. I subentrati sono stati bravissimi dopo il 2-1. Complimenti a questi ragazzi, c’è grande soddisfazione ma è solo l’inizio. Rivincite? Non ne ho bisogno, ci sono momenti in cui arrivano le critiche e altri per i complimenti: siamo felici perché sappiamo quanto la famiglia Inter tiene al derby“.

Thuram tra mercato e derby

Grande protagonista della serata Marcus Thuram, che nella giornata di ieri è riuscito ad incidere. Un protagonista che è stato vicinissimo anche al vestire la maglia del Milan quest’estate, ma che poi ha scelto l’Inter. Ecco perché: “Ho sentito tanto rumore, un bel rumore. Speravo di essere subito così incisivo, l’Inter è una grande squadra e speravo di poter dare il mio contributo. Il mio gol? Un bell’assist di Dumfries, la palla è andata un po’ lunga, ero solo con il difensore e ho deciso di tirare. È facile giocare con Lautaro perché capisce bene il gioco, sa creare spazi, e se c’è spazio io corro verso la porta e questo mi piace. Perché ho scelto l’Inter? Dovevo venire già due anni fa, mi è rimasta in testa, ho lavorato per ritrovare la sua fiducia, che non è mai diminuita e volevo venire fortemente“.