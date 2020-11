Thylane Blondeau, il cambiamento: com’è ora la l’ex bambina più bella del mondo?

In occasione di una sfilata di Jean Paul Gaultier, 10 anni fa Thylane Blondeau veniva nominata la bambina più bella del mondo. La Blondeau non è stata affatto immune alle polemiche, tanto che da piccola era stata messa al centro di una bufera mediatica. Dopo 10 anni da quando è stata nominata la bambina più bella del mondo, com’è cambiata Thylane?

CHI È? – Modella a soli 4 anni, Thylane aveva colpito le riviste e le famose firme per la sua aria angelica, data dagli occhioni azzurri incorniciati da una chioma bionda. Figlia di Patrick, un calciatore, e di Veronika Loubry, nota conduttrice televisiva.

Nel mondo della moda fin dall’infanzia, la Blondeau finisce anche al centro di una polemica. A dare il via a tutto è un servizio fotografico con protagonista una Thylane 10enne, dove la bambina è apparsa con indosso abiti corti e truccata come un’adulta. Questi scatti, pubblicati in un numero di Vogue Francia, ha suscitato non poche polemiche. Sono state tante le critiche rivolte a Tom Ford, il designer che si era occupato del servizio.

OGGI – Nonostante le critiche nate da quel servizio fotografico, la carriera della top-model francese non si è affatto arrestata. Nel 2017 ha infatti sfilato per Dolce e Gabbana, è anche una delle ambasciatrici di L’Oréal Paris e volto del profumo Lolita Lempicka.

Thylane Blondeau non è solo modella. Infatti, oltre ad essere oramai un influencer su Instagram, è apparsa sul grande schermo nel 2015, recitando nel film Belle & Sebastien. Qui disponibile una sua foto da bambina.