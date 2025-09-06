Napoli, Matteo Politano firma a vita: nuovo contratto, ADL gli garantisce uno stipendio da top player

Il Napoli e Matteo Politano continueranno a camminare insieme. L’esterno azzurro ha infatti trovato l’accordo per il rinnovo di contratto, che prevede un ingaggio da 3.5 milioni di euro a stagione e un prolungamento della sua avventura all’ombra del Vesuvio.

Il legame tra Politano e il club partenopeo si è consolidato nel tempo, anche grazie al rapporto di stima e fiducia costruito con il presidente Aurelio De Laurentiis. A testimonianza della vicinanza tra i due, va ricordato che lo stesso De Laurentiis è stato invitato al matrimonio del calciatore, segno di un’intesa che va oltre il semplice aspetto professionale.

Con la maglia azzurra, Politano ha già scritto pagine importanti della propria carriera, contribuendo in modo significativo alle vittorie del Napoli. Nei suoi anni all’interno della squadra, infatti, l’esterno offensivo è stato protagonista della conquista di due scudetti, entrando di diritto nella storia recente del club e nel cuore dei tifosi.

Con questa firma, il Napoli consolida ulteriormente la propria rosa, dando un messaggio chiaro: la squadra vuole continuare a essere protagonista in Italia e in Europa, affidandosi anche a calciatori che incarnano lo spirito vincente del club.