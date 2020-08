Ti piacerebbe diventare un influencer di Instagram? Segui i nostri suggerimenti!

Instagram è una delle piattaforme social più popolari e utilizzate del momento. La caratteristica di essere dedicata totalmente ai contenuti multimediali, quindi a fotografie e video, ha reso questo social network il preferito delle celebrità: modelle, attrici e personaggi dello sport e dello spettacolo arrivano spesso ad ottenere con il proprio profilo Instagram milioni di followers.

Avere un elevato numero di fans per il proprio account Instagram, ed essere considerati “influencer” a tutti gli effetti, non è solo una soddisfazione personale, ma anche una vera e propria fonte di guadagno.

Tuttavia, per raggiungere questo obiettivo è necessario mettere in atto una complessa strategia di marketing e conoscere, almeno basilarmente, le funzioni più complesse e soprattutto le potenzialità di questa piattaforma. Consultare la nostra guida per ottenere Instagram followers reali è un ottimo punto di partenza per avere un’idea delle caratteristiche di questo social network.

Incrementare i followers con l’uso degli hashtag e dei commenti

Come avviene anche con tutti gli altri social, gli hashtag possiedono un’importanza fondamentale anche per Instagram. Inserendo gli hashtag appropriati ad ogni fotografia o video, si ottengono una maggiore visibilità e, di conseguenza, un più elevato numero di followers. Si raccomanda di scegliere sempre gli hashtags più popolari del momento, e di aggiungerli rigorosamente ad ogni contenuto.

Instagram è basata soprattutto sulla reciprocità dei contatti: commentando le foto degli altri utenti e aggiungendo il proprio like è abbastanza probabile ottenere diversi followers.

Si possono velocizzare le operazioni utilizzando un’applicazione specifica, così come è possibile acquistare i followers dagli utenti di Instagram che possiedono un elevato volume di traffico o da un’agenzia specializzata in marketing online. Un profilo Instagram con un ampio numero di followers risulterà ben posizionato non solo sulla piattaforma social ma anche su Google.

Naturalmente, per ottenere il successo occorre mantenere il proprio profilo regolarmente e costantemente aggiornato e ricco di contenuti attraenti e interessanti. Per velocizzare le operazioni e risparmiare tempo è possibile ricorrere anche a plug in e applicazioni dedicate.

Incrementare rapidamente il proprio numero di followers

Il momento migliore per pubblicare contenuti e immagini su Instagram pare sia il tardo pomeriggio, più o meno dopo l’orario di lavoro, quando le persone hanno più tempo da dedicare ai social.

È importante anche pubblicare numerose foto, a distanza di due / tre ore circa una dall’altra, che costituiscono in media il tempo di visibilità di un’immagine sulla piattaforma.

Come abbiamo detto, apporre il proprio like significa ottenere di conseguenza un maggiore numero di followers: quindi, più like si distribuiscono agli altri utenti, più riscontri si otterranno. Chiunque desideri diventare un influencer o una fashion blogger, e trasformare Instagram in una fonte di reddito, deve obbligatoriamente apporre migliaia di like: con questo metodo è possibile ottenere una notevole visibilità, e di conseguenza un elevato numero di followers.

Si tratta di un sistema un po’ noioso ma efficace, tuttavia si può affiancarlo ad altre strategie, utilizzando strumenti e applicazioni apposite o ricorrendo al servizio di un’agenzia professionale, specializzata nel marketing online.