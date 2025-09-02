Napoli, Lukaku è sempre stata una priorità per Conte: ora è convinto che ritornerà con ancora più fame dall’infortunio

Lo scorso mercato estivo ha regato alla SSC Napoli diversi nuovi calciatori. Il presidente Aurelio De Laurentiis si è affidato al nuovo allenatore Antonio Conte ed ha messo a segno diversi acquisti per migliorare la rosa. Tra questi, è arrivato a sorpresa anche Romelu Lukaku, il quale è stato acquistato a titolo definitivo.

L’attaccante belga era in uscita dal Chelsea ma, nonostante ciò, il club inglese non aveva la minima intenzione di cedere il calciatore in prestito o ad un prezzo di sconto. Alla fine, la SSC Napoli ha deciso di investire oltre 35 milioni di euro per il suo cartellino.

ROMELU LUKAKU RECUPERERA’ AL TOP DALL’INFORTUNIO. IL BOMBER DELLA SSC NAPOLI VIENE CONSIDERATO UNA PRIORITA’ DA PARTE DELL’ALLENATORE ED HA CONVINTO DE LAURENTIIS AD ACQUISTARLO

Antonio Conte ha sempre dimostrato una fiducia assoluta in Romelu Lukaku, considerandolo un attaccante capace di fare la differenza in ogni squadra. Già ai tempi dell’Inter lo aveva voluto fortemente, costruendo attorno a lui un progetto vincente.

Anche oggi, nonostante l’infortunio che lo tiene lontano dal campo, Conte non ha mai smesso di credere nel suo ritorno. Il tecnico è convinto che il belga possa rientrare con ancora più determinazione e fame di vittorie. La sua attesa è quella di un allenatore che vede in Lukaku una pedina insostituibile per il futuro.