martedì, Settembre 2, 2025
HomeSportCalcioNapoli, Lukaku è sempre stata una priorità per Conte: ora è convinto...
Calcio

Napoli, Lukaku è sempre stata una priorità per Conte: ora è convinto che ritornerà con ancora più fame dall’infortunio

Moreno Zannone
Di Moreno Zannone
0
Antonio Conte, fonte Flickr
Antonio Conte, fonte Flickr

Lo scorso mercato estivo ha regato alla SSC Napoli diversi nuovi calciatori. Il presidente Aurelio De Laurentiis si è affidato al nuovo allenatore Antonio Conte ed ha messo a segno diversi acquisti per migliorare la rosa. Tra questi, è arrivato a sorpresa anche Romelu Lukaku, il quale è stato acquistato a titolo definitivo.

L’attaccante belga era in uscita dal Chelsea ma, nonostante ciò, il club inglese non aveva la minima intenzione di cedere il calciatore in prestito o ad un prezzo di sconto. Alla fine, la SSC Napoli ha deciso di investire oltre 35 milioni di euro per il suo cartellino.

ROMELU LUKAKU RECUPERERA’ AL TOP DALL’INFORTUNIO. IL BOMBER DELLA SSC NAPOLI VIENE CONSIDERATO UNA PRIORITA’ DA PARTE DELL’ALLENATORE ED HA CONVINTO DE LAURENTIIS AD ACQUISTARLO

Antonio Conte ha sempre dimostrato una fiducia assoluta in Romelu Lukaku, considerandolo un attaccante capace di fare la differenza in ogni squadra. Già ai tempi dell’Inter lo aveva voluto fortemente, costruendo attorno a lui un progetto vincente.

Anche oggi, nonostante l’infortunio che lo tiene lontano dal campo, Conte non ha mai smesso di credere nel suo ritorno. Il tecnico è convinto che il belga possa rientrare con ancora più determinazione e fame di vittorie. La sua attesa è quella di un allenatore che vede in Lukaku una pedina insostituibile per il futuro.

Articolo precedente
Ex Napoli, solo pochi minuti ed un errore decisivo in marcatura per Giacomo Raspadori all’Atletico Madrid
Articolo successivo
Napoli, Matteo Politano vive una seconda giovinezza: Rino Gattuso il primo a credere in lui
Moreno Zannone
Moreno Zannone
POTREBBE INTERESSARTI ANCHE...

ULTIMISSIME

NOVITA'

ESCLUSIVE

FANTACALCIO

CHI SIAMO

DailyNews24.it è una testata giornalistica registrata al tribunale di Napoli Nord. Direttore Responsabile: Nicola Borretti

Contattaci: [email protected]

SEGUICI

© Copyright 2015-2024 - DailyNews24.it | Designed with by Livecode