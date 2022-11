Tiago Pinto spegne le voci su Cristiano Ronaldo

L’amministratore delegato della Roma spegne le voci su Cristiano Ronaldo, accostato con insistenza alla Roma nelle scorse settimane

Cristiano Ronaldo e la Roma, una trattativa che non si è fatta e che, a quanto pare, non si farà. L’asso portoghese lascerà quasi con sicurezza Manchester durante il mercato di gennaio, con lo spettro del licenziamento che ora si fa sempre più insistente.

Il calciatore dopo le recenti dichiarazioni ha creato una voragine tra lui e la società, con l’addio che sembra essere la soluzione migliore. Il giocatore, per ora, sarà impegnato in Qatar per il mondiale con il suo Portogallo ma intanto una cosa è sicura: il suo futuro non è a Roma, parola di Tiago Pinto.

Le dichiarazioni dell’AD giallorosso

Quasi sbotta Tiago Pinto nel dirlo, ma Cristiano Ronaldo non sarà un calciatore giallorosso. Infatti, durante una recente intervista l’amministratore delegato della Roma ha deciso di far chiarezza sul mercato. Ecco cosa ha detto: “Una delle cose che un po’ mi infastidisce in Italia è che si parla sempre di mercato. La verità è che Cristiano Ronaldo non è mai stato una possibilità. Queste voci non hanno mai avuto basi, è normale forse accostarci perché noi siamo portoghesi (Pinto e Mourinho, ndr) come lui, ma questo, ripeto, non ha mai avuto basi“.

Il calciatore portoghese, quindi, non arriverà in Italia. O, almeno, non alla Roma. Non ci sono basi affinché si trasferisca in giallorosso e la possibilità che torni in Serie A si abbassa con il passare del tempo.