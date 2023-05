Tielemans, nuovo obiettivo per la Roma

I vincitori della Conference League continuano a muoversi sul mercato dei giocatori a costo zero. Ora sono pronti ad anticipare l’acquisto di Youri Tielemans del Leicester

Il lavoro di José Mourinho alla guida di una AS Roma con cui ha vinto l’Europa League nella scorsa stagione è stato sensazionale. Avrà infatti l’occasione di regnare sovrano in Europa League, che ha già vinto con il Manchester United. Per farlo, però, dovrà superare il Siviglia (grande squadra blasonata della competizione).

Nel frattempo, il club della capitale transalpina sta muovendo i primi passi per allestire la sua squadra per la stagione 2023-2024. Dopo l’ingaggio di Houssem Aouar (dall’Olympique Lione), il club sta cercando di ottenere a costo zero anche Evan N’Dicka (difensore dell’Eintracht Francoforte).

Youri Tielemans potrebbe essere in viaggio verso lo Stadio Olimpico

Inoltre, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la Roma è interessata a un trasferimento per Youri Tielemans. Il centrocampista della nazionale belga, attualmente in forza al Leicester City, vorrebbe trasferirsi nella prossima finestra di mercato estiva. E darebbe una spinta al centrocampo giallorosso.

Lo Special One sarebbe senza dubbio felice dell’arrivo del giovane ancora in forza alle Foxes nella sua squadra. Legato a Real Madrid, Barcellona, Juventus e Arsenal (tra gli altri), accetterebbe una sfida lontano da Leicester. Vedremo se la Roma riuscirà a portare Tielemans in Serie A. La possibile retrocessione delle Foxes potrebbe spingere il calciatore a scegliere un altro campionato, vista anche la grossa delusione maturata in Premier League. Resta da capire chi potrà offrire maggiori chances in rosa ad un giocatore voglioso di fare.