Tielemans, vivo l’interesse della Juventus

Tielemans continua a piacere a mezza Europa, con la Juventus che starebbe pensando ad un assedio già per gennaio

Un contratto in scadenza a fine stagione, un’occasione fin troppo ghiotta per non sfruttarla. Youri Tielemans non ne vuole sapere di rinnovare il proprio contratto con il Leicester City, con le foxes che sarebbero decise di cederlo già nel mese di gennaio.

Il centrocampista belga piace anche alla Juventus, che avrebbe intenzione di provare un approccio già durante l’inverno. Sul calciatore forti anche Liverpool e Arsenal, con i londinesi che sembrano essere i più vicini al giocatore.

Tielemans ferma altre trattative?

Il talento belga ex Anderlecht potrebbe frenare la trattativa che porterebbe Locatelli a Londra, ma allo stesso tempo potrebbe aprire alla cessione proprio dell’azzurro. Arrivasse alla Juventus dovrebbe uscire qualcuno, anche se è più probabile un addio di Rabiot.

Anche il francese è in scadenza di contratto e appare probabile che la Juventus possa liberarsi del suo contratto. In estate la madre agente del francese aveva chiesto circa 40 milioni di euro per 4 stagioni allo United. In passato anche il Leicester aveva chiesto informazioni per il francese e potrebbe ritornare alla carica nei prossimi mesi. Ancora non ci sono conferme, ma se le foxes dovessero riprovarci la Juventus potrebbe provare ad intavolare una trattativa di scambio. Per ora solo una suggestione e nulla più, ma la possibilità non è da scartare. Entrambi i calciatori farebbero comodo alle due squadre, con la Juventus che potrebbe prelevare un calciatore di assoluta qualità e liberarsi di un ingaggio pesantissimo.