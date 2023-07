Tifosi del Napoli: “Garcia fallo giocare”

Con l’addio di Kim il Napoli sta cercando un nuovo centrale sul mercato. I nomi sono diversi ma per ora non c’è stata nessuna vera trattativa. A mister Garcia piacerebbe avere in rosa il difensore del Lens Kevin Danso mentre la società azzurra sembra aver puntato Peer Schuurs del Torino. I tifosi napoletani però sembrano avere altre idee.

Alla redazione della emittente ufficiale del sodalizio campano, Kiss Kiss, sono arrivati tanti messaggi, tutti concordi: il vero sostituto di Kim potrebbe trovarsi già in rosa. Stiamo parlando di Leo Skiri Ostigard. Il norvegese si trova nella rosa partenopea dallo scorso anno e si spera che quest’anno possa avere qualche occasione in più. Il centrale ha giocato poco la scorsa stagione, anche a causa delle super prestazioni di Kim ma quando è stato chiamato in causa non ha deluso.

Difatti i commenti sul difensore norvegesi sono molto positivi da parte dei tifosi partenopei. Eccone alcuni: “Il vero sostituto è Ostigard. Spero che Garcia lo faccia giocare, è fortissimo”; “Il sostituto di Kim è in casa e si chiama Ostigard”; “Perché non dare fiducia a Ostigard? Potrebbe esplodere da un momento all’altro”; “Nella prossima stagione vedremo il vero Ostigard”.

Le sensazioni sono davvero buone e chissà se l’ex Genoa riuscirà a convincere tutti con la maglia azzurra. La dirigenza del Napoli però potrebbe anche scegliere di mandarlo in prestito e puntare su un centrale più affidabile per la prossima stagione. In rosa invece è stato già confermato Juan Jesus che è per la società un “usato sicuro”.

Il Napoli sembra essere imprevedibile sul mercato e le mosse della società non sono affatto facili da capire. Quello su cui si sta riflettendo è se Ostigard può essere l’erede di Kim che è volato in Germania al Bayern Monaco.