L’assurda scena dei tifosi interisti che avevano lasciato lo stadio sul 3-2 e che provano a rientrare dentro.

Il 6 Maggio l’Inter ha vinto contro il Barcellona, qualificandosi in finale di Champions. Non tutti i tifosi nero-azzurri, presenti allo stadio, tuttavia, hanno visto la loro squadra del cuore, trionfare a pochi minuti dal fischio finale. Il motivo?

Dopo il gol di Raphael all’87’, molti interisti, indignati dal risultato 3-2, hanno deciso di lasciare le gradinate; abbandonando i loro calciatori. Questo gesto, però, è costato loro il sogno di una vita. Mentre si apprestavano ad allontanarsi dai rispettivi posti, è arrivato il gol indimenticabile di Acerbi al 93’. La speranza della finale di Champions tornava ad infiammare i cuori nero-azzurri.

Tuttavia, coloro che se la sono date a gambe levate, prima della fine della partita, non hanno avuto più l’opportunità di rientrare. Gli steward non hanno consentito ai soggetti in questione di accedere nuovamente agli spalti.

Il prezzo di questa repentina decisone è stato elevatissimo. Non hanno visto nulla di quanto accaduto negli ultimi minuti di recupero ed ai supplementari. Non potranno raccontare di aver visto e gioito per il gol di Frattesi, che ha portato l’Inter alla ribalta.

Sul web è, ormai, virale da ore un video che testimonia quanto accaduto. Dopo il boato del gol di Acerbi, le poche decine di tifosi, che stavano varcando la soglia dell’uscita, si sono diretti nella direzione opposta. Nonostante abbiano cercato di convincere in tutti i versi gli addetti ai controlli, non sono rientrati.