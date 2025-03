Tifosi napoletani criticano Lukaku, interviene Cosmi: “Prestazione certamente positiva”

L’ex allenatore, tra le altre, di Palermo e Lecce, Serse Cosmi, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Campania Sport sulle frequenze di Campania 21 in cui ha parlato della partita del Napoli contro l’Inter soffermandosi, in particolare, sulla prestazione di uno degli attaccanti azzurri, Romelu Lukaku.

Ecco i principali aspetti evidenziati: “Mi riferisco ai commenti che ho ascoltato fuori allo stadio su Romelu Lukaku. Io non stravedo per il centravanti belga e non è un mistero. Ma come è possibile criticare la prestazione del centravanti con l’Inter? Magari fosse sempre così”.

PRESTAZIONE ROMELU LUKAKU POSITIVA NONOSTANTE LA MANCANZA DI GOL. SERSE COSMI ‘PUNGE’ ALCUNI TIFOSI PARTENOPEI CHE HANNO CRITICATO LA PRESTAZIONE DEL CENTRAVANTI

“Ha difeso bene il pallone, ha liberato al tiro i compagni, è stato un riferimento costante per i compagni. La prestazione di Lukaku è stata certamente molto positiva”, ha dichiarato l’allenatore.

Nonostante la mancanza di gol l’attaccante azzurro si è reso pericoloso in diverse occasioni, sfiorando anche la rete. La sua prestazione è stata, nel complesso, positiva ed è stata apprezzata anche da parte dell’allenatore Antonio Conte.