Tifosi Napoli: “Abbiamo ceduto in prestito un grande calciatore, Garcia non l’aveva visto?”

La stagione della SSC Napoli non è iniziata col piglio giusto. La squadra sembra solo una lontana parente di quella che lo scorso anno ha vinto lo Scudetto con Luciano Spalletti e i tifosi azzurri non sono felici dell’attuale situazione del club azzurro, con il presidente Aurelio De Laurentiis che non ha investito sul mercato.

Colpe, per i tifosi, sono da addossare anche a Rudi Garcia, il quale ha stravolto il modo di giocare della squadra rendendo passivi alcuni elementi che lo scorso anno sono stati fondamentali per la rosa partenopea.

L’errore principale, però, è stato fatto sul mercato. Oltre al mancato arrivo di veri sostituti di Kim, Ndombele e Lozano, il club partenopeo ha ceduto, forse, un calciatore che poteva essere la sorpresa di quest’anno: Michael Ijemuan Folorunsho.

I tifosi partenopei, dopo aver visto la prestazione del calciatore contro il Milan, sono rimasti rammaricati: “Abbiamo ceduto un grande calciatore, partita da 8 in pagella”, “Via per volere di Garcia, non ha visto quant’è forte?”, “Folorunsho è un ottimo elemento, poteva essere comodo quest’anno”.