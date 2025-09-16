Tik Tok, accordo tra Usa e Cina: “I giovani del nostro Paese saranno felici”

Dopo un periodo di tensioni sul destino di TikTok negli Stati Uniti, sembrerebbe che Donald Trump e Xi Jinping starebbero giungendo ad un accordo. A pochi giorni dal 17 settembre, termine entro il quale sarebbe stato imposto l’ennesimo blocco della piattaforma cinese, il presidente americano avrebbe fatto il grande annuncio.

L’INTESA – Sul suo social Truth, nonostante non abbia mai fatto il nome della piattaforma cinese, Trump ha annunciato la tanto attesa intesa: “Il grande incontro commerciale in Europa tra Stati Uniti e Cina è andato molto bene”. Accordo confermato anche da Scott Bessent, segretario al Tesoro Usa, a Madrid nel corso dei negoziati commerciali: ″È un’intesa tra due parti private, ma i termini commerciali sono stati concordati”.

L’accordo prevede che ByteDance, la società cinese proprietaria di TikTok, ceda il controllo di una proprietà americana a soggetti statunitensi, garantendo così la sicurezza dei dati ed evitando il divieto dell’uso dell’app negli USA.

Nel parlare dell’intesa raggiunta, Trump ha aggiunto su Truth: “È stato anche raggiunto un accordo su una ‘certa’ azienda che i giovani del nostro Paese desideravano fortemente salvare. Saranno molto contenti! Parlerò con il Presidente Xi venerdì”.

Bessent ha aggiunto: “Trump ha avuto un ruolo in tutto questo, abbiamo avuto una chiamata con lui ieri sera, abbiamo ricevuto indicazioni specifiche da lui e le abbiamo condivise con le nostre controparti cinesi. Senza la sua leadership e la leva che fornisce, non saremmo stati in grado di includere l’accordo oggi”.