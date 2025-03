Tik Tok, virale la “Challenge dei Maranza”: “Il primo marzo invaderemo Napoli… faremo un macello'”

Il 1° marzo si preannuncia come una data simbolo per una sfida digitale che ha acceso i riflettori su Napoli. Sui social, in particolare su TikTok, gruppi di giovani, spesso etichettati come “maranza” per il loro look ispirato alla cultura trap e per atteggiamenti provocatori, minacciano di invadere la città in occasione della partita Scudetto contro l’Inter.

Diversi video virali mostrano ragazzi che, con toni aggressivi, si preparano a scontrarsi in piazza con chi li critica. La questione ha superato i confini del web ed è giunta addirittura in Parlamento. Il senatore della Lega Gianluca Cantalamessa ha dichiarato:

“Decine di giovani e giovanissimi abbigliati come trapper e appartenenti a gruppi di maranza hanno lanciato sui social una sfida al Sud: ‘Il primo marzo invaderemo Napoli… faremo un macello'”.

Ha aggiunto:

“Annunciano risse di piazza, fra minacce e avvertimenti rivolti a ragazzi napoletani. Una sfida che preoccupa sia perché da Napoli sono già arrivate le repliche (‘Venite, vi aspettiamo, ma non vi servirà il biglietto di ritorno’), sia perché sabato 1 marzo si giocherà la sfida scudetto tra Napoli e Inter”.

Concludendo, Cantalamessa ha affermato:

“Per questo, vista l’attenzione che la Lega e questo governo dimostrano sul tema delle baby gang, presenterò oggi stesso un’interrogazione al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Dobbiamo evitare che Napoli sia tenuta in scacco da questi ‘fenomeni’, soliti postare video carichi di odio e inni alla violenza, che minacciano seriamente la sicurezza nelle nostre città”.

Nonostante il fermento sui social, le autorità confermano che, al momento, non si registrano presenze sospette in città né nei principali snodi di trasporto del Nord, da cui potrebbero partire gli spostamenti. Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha convocato un comitato per l’ordine e ha disposto misure aggiuntive per prevenire qualsiasi episodio di violenza.

Anche le piattaforme digitali stanno agendo. Il commissario dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha precisato: “Le piattaforme che stanno ospitando i video relativi a questa assurda e vergognosa challenge tra i cosiddetti maranza hanno gli strumenti per rimuoverli immediatamente. E in parte lo stanno già facendo. Le stesse regole di Agcom sono perentorie: in Rete non devono permanere video pericolosi per i minori o che incitano all’odio. Diversamente l’Autorità ha il potere di ordinare la rimozione dei contenuti e l’oscuramento dei profili fino ad arrivare a sanzioni da 250.000 euro per ogni singolo video”.

In alcuni clip si fa cenno a tappe che coinvolgerebbero Roma, Napoli e Bari, alimentando ulteriormente il dibattito: si tratta forse soltanto di una provocazione per ottenere visibilità, oppure di un pericolo concreto che potrebbe trasformare l’evento sportivo in un’occasione di scontri reali? Nel frattempo, una figura particolarmente nota sui social, uno streamer torinese di 24 anni, continua a contribuire al clima di tensione con le sue dichiarazioni estreme, facendo da catalizzatore per una sfida che, pur rimanendo al momento virtuale, incute preoccupazione.

Mentre la città si prepara ad accogliere un match cruciale, l’incertezza resta alta: sarà solo un brio scherzo digitale o il presagio di eventi più seri? Le autorità, monitorando costantemente la situazione, invitano alla calma, nel tentativo di evitare che il fervore online si traduca in episodi di violenza reali.