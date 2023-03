Tiktoker esperto di palestra mangia cibo per cani e gatti: “É ricco di proteine”

Negli ultimi mesi, sui social network è emersa una nuova moda tra i giovani appassionati di palestra: mangiare cibo per cani e gatti per ottenere risultati migliori durante gli allenamenti.

Henry Clarisey, l’influencer che promuove l’uso di cibo per animali per risultati in palestra: “Ma preferisco mangiare una bistecca”

A contribuire a diffondere questa nuova tendenza è stato l’influencer di fitness Henry Clarisey, 21enne di Buffalo, New York, postando un video su TikTok in cui decanta le proprietà del cibo per animali.

La clip – che ha già superato le 2,5 milioni di visualizzazioni – ha attirato l’attenzione dei media tradizionali che hanno deciso di contattare il 21enne per chiedergli spiegazioni. Nonostante l’influencer abbia promosso il consumo di cibo per animali, ha ammesso di non aver apprezzato molto il suo sapore.

In un’intervista a BuzzFeed News, Clarisey ha spiegato che il cibo per cani aveva un sapore estremamente secco e che aveva bisogno di bere molta acqua per riuscire a deglutirlo. Ha inoltre sottolineato che preferisce mangiare bistecca o polvere proteica.

Non è la prima volta che un influencer di fitness propone di mangiare cibi insoliti per aumentare le prestazioni fisiche. Un esempio è il Liver King, che ha promosso il consumo di organi di animali crudi, come il fegato, la milza, il pancreas e i testicoli di toro.

I pericoli di una dieta estrema:

Naturalmente nè un’alimentazione a base di scatolette di cibo per cani e gatti nè l’alternativa proposta da Liver King sono consigliate dai dietologi.

Secondo gli esperti, infatti, l’assunzione di eccessive quantità di proteine può provocare danni renali, problemi digestivi, problemi di salute mentale e altro ancora. Inoltre, il cibo per animali non è destinato al consumo umano e può contenere ingredienti che non sono sicuri per la salute umana (come anche gli altri cibi che riportano la dicitura “human-grade”).