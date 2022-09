Timber l’ultima idea per la difesa giallorossa

Timber dell’Ajax è il nuovo nome per la difesa della Roma. I giallorossi lo starebbero osservando con attenzione

Trattativa difficile, ma non impossibile. Timber dell’Ajax è il nuovo obiettivo per la difesa della Roma, con una trattativa con gli olandesi che appare in salita. Già il Manchester United e il Bayern Monaco c’hanno provato, ma l’Ajax non ha desistito.

Ritenute troppo basse le offerte di entrambi i club, che hanno offerto massimo 25 milioni di euro per il difensore olandese. Il calciatore è seguito anche da Napoli e Inter, con la Roma che si è inserita di prepotenza.

Timber può arrivare?

Al momento la trattativa sembra difficile, ma il giocatore piace. La Roma ha bisogno di un difensore, ma quella per Timber sembra una via poco percorribile specialmente per la folta concorrenza. Il pericolo di un’asta è elevato, con l’Ajax che vuole monetizzare il più possibile.

Bayern Monaco e Manchester United sono in netto vantaggio specialmente per gli ottimi rapporti con il club olandese dopo i recenti trasferimenti. L’Ajax in estate potrebbe decidere di cederlo, specialmente perché anche in questa stagione il calciatore sta giocando ottime partite. Le sue prestazioni sono in crescendo e la possibilità di creare l’ennesima plusvalenza è troppo ghiotta.

Il calciatore non ha espresso ancora preferenze, ma la possibilità di vederlo andare con il suo ex allenatore Ten Haag al Manchester United è bella alta. I red devils sembrano intenzionati a puntare forte su di lui già da gennaio, con l’Ajax che non sembra intenzionato a cedere per ora.