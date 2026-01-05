Timber può essere un’occasione per il Napoli: Manna ci prova. Novità per Mainoo

Il direttore sportivo dei partenopei sta monitorando la situazione legata a Quinten Timber del Feyenoord. Il fratello gemello del terzino destro dell’Arsenal può essere un’occasione ghiotta per i partenopei

Un mediano per gli azzurri

I partenopei stanno sondando incessantemente il mercato estero alla ricerca di occasioni, come quella legata a Quinten Timber. Il mediano del Feyenoord andrà in scadenza il prossimo giugno e piace, non poco anche, a Giovanni Manna.

Il giocatore olandese è il fratello gemello di Jurrien Timber, terzino destro dell’Arsenal che benissimo sta facendo in Premier League. Il calciatore è seguito dal Forza Sports Group, gruppo di agenti che di recente ha portato anche Addai al Como. Dunque la volontà potrebbe essere di portare un altro talento in Serie A.

A che punto è la trattativa?

Per ora il Napoli guida la corsa al giocatore olandese, ma la concorrenza è molto agguerrita. I partenopei potrebbero bloccarlo adesso per prenderlo a giugno a zero, ma senza un’uscita adeguata a gennaio potrebbe finire per essere fregato dalle altre squadre presenti sul ragazzo. Infatti, a seguire il giocatore ci sono anche Bayer Leverkusen, Lipsia, Borussia Dortmund, Brentford e Fenerbahce. Si dovrà spingere a più non posso per averlo. Intanto, per Kobbie Mainoo ci sono delle novità: al momento ogni trattativa si è arenata, specialmente perché il Manchester United ha da poco esonerato Ruben Amorim e si dovrà capire se il giovane inglese guadagnerà più minutaggio in campo.