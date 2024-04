Tina Cipollari, flirt con Giucas Casella? La risposta di lei: “Non me lo ricordo”

La puntata di Uomini e Donne del 24 aprile ha sorpreso tutti con uno scoop firmato Maria De Filippi. Questa volta l’attenzione è stata catalizzata da Tina Cipollari, coinvolta in una recente intervista di Giucas Casella. Sebbene il loro flirt risalga a molti anni fa, sembra che Giucas non abbia mai dimenticato l’amore profondo che lo legava all’opinionista.

Maria De Filippi ha svelato in apertura di puntata: “Ogni mattina mi arriva la rassegna stampa e tra i vari giornali mi è capitato di leggere Nuovo con la copertina riguardante Tina Cipollari e Giucas Casella, che rivela di aver avuto una storia con te”. La reazione di Tina è stata un mix di sorpresa e divertimento. Dopo un momento iniziale di confusione e smentita, Tina ha capito che non avrebbe potuto eludere la curiosità di Maria.

Le parole di Giucas Casella

Nell’intervista, Giucas Casella ha confessato: “Io e Tina ci siamo amati e non ho dovuto nemmeno ipnotizzarla. Abbiamo avuto una relazione, l’ho portata anche alle Maldive e ricordo quando usciva nuda dal mare. Anche se sono passati vent’anni, tra noi è durata qualche mese. Poi siamo riusciti a trasformare l’amore in una splendida amicizia.

Quando ci siamo innamorati eravamo entrambi single e abbiamo condiviso momenti indimenticabili. Siamo stati anche in vacanza a Cefalù. Sono felice che lei non abbia smentito, perché posso solo dire cose belle su di lei. Per me, Tina è una donna straordinaria, arguta e intelligente, a cui auguro solo il meglio”.

La versione di Tina Cipollari

Tina Cipollari, visibilmente imbarazzata, ha risposto: “Io non me lo ricordo. Se fosse vero, lo direi, ma non ricordo di questa passione consumata alle Maldive. Però è vero che siamo stati a Cefalù insieme. La nostra è sempre stata un’amicizia affettuosa“. Nonostante la dichiarata amicizia, sembra che tra i due ci sia stata una profonda intesa, anche se forse Giucas avrebbe desiderato qualcosa di più.