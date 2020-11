Tina Cipollari, giunta al capolinea la sua storia: “Tra me e Vincenzo è finita”

È giunta al capolinea la storia d’amore tra Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara, ad annunciarlo è la stessa opinionista di Uomini e Donne. La donna ha infatti deciso di rivelarlo ai fan, pubblicando la notizia sul suo account Instagram.

“È finita” – Nonostante le varie crisi affrontate dall’oramai ex coppia, sembrava che fosse tornato il sereno. Nell’ultimo periodo, inoltre, il gossip aveva perfino parlato di un possibile matrimonio. L’annuncio dell’amata opinionista è giunta come un fulmine a ciel sereno. Sembra quindi che tra lei e il ristoratore fiorentino, dopo due anni d’amore, sia definitivamente finita.

Tramite il suo profilo Instagram che conta ben un milione di follower, la Cipollari ha voluto condividere ai fan la fine della sua storia, pubblicando un post su Instagram. Sotto un’immagine che la immortala, Tina ha così dichiarato:

“Eccomi qui, nonostante non ami molto parlare della mia vita privata, credo sia giusto comunicare tramite i miei profili social di essere tornata felicemente single, così come ho fatto quando mi sono ritrovata felicemente divorziata. Tra me e Vincenzo è finita, perciò, gradirei, anzi pregherei tutti voi e gli organi di stampa, per rispetto e serietà, di non associarmi o accostarmi più ad un amore che da qualche tempo non ha più motivo di esistere nella mia vita. Grazie anticipatamente Tina Cipollari”.

E se la donna ha voluto rendere noto il suo essere tornata felicemente single, Vincenzo, al contrario, ha deciso di non esprimersi. Da parte del ristoratore, infatti, non c’è stato alcun like, commento o dichiarazione sui suoi profili social.