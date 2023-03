Il regista dell’eros Tinto Brass compie 90 anni: “Sul set mai molestato nessuno”

Il regista Tinto Brass, noto per aver diretto film come “Caligola” e “Paprika“, ha appena compiuto 90 anni e, per festeggiare, ha deciso di raccontarsi in un’intervista pubblicata sul Corriere del Veneto.

Nel corso dell’incontro con la giornalista Sara D’Ascenzo, il regista si ha rivelato alcuni aneddoti della sua vita e della sua carriera, che lo ha reso uno dei registi italiani più conosciuti a livello internazionale.

Tinto Brass si racconta: “I miei film? un inno alla libertà”

Brass sostiene che i suoi film siano ancora considerati attuali perché, fin dall’inizio, hanno cantato la libertà, soprattutto quella sessuale: “Sono film caratteristici. Fin dall’inizio sono stati film che cantavano la libertà, con le donne e con l’erotismo. E questo i giovani me lo riconoscono e si riconoscono nelle mie immagini”.

Da sempre considerato dalla critica come un “anarchico”, Brass ha sempre avuto il coraggio di andare controcorrente, senza mai preoccuparsi di eventuali critiche.

Una caratteristica che lo ha portato a farsi apprezzare anche da insospettabili.

Nel corso dell’intervista Brass ha per esempio raccontato l’incontro avuto con Federico Fellini, uno dei grandi maestri del cinema italiano: “Aveva saputo di questo progetto e aveva voluto conoscermi. Lui mi ha detto: ‘Ah, sì, anche io faccio un film così, ma come fai coi soldi? Non è costoso?’. E io: ‘Mah, non so, costerà 40 milioni…’. E lui: ‘Quaranta milioni? Pensavo 4 miliardi! Questo film non si può fare’. E così l’ho fatto io”.

La prima volta di Tinto Brass

Il regista non si risparmia neanche nel raccontare la sua prima volta che ha avuto luogo, neanche a dirlo, in una casa del piacere: “Avevo sedici anni. Al Lido, in spiaggia, mi hanno spiegato la teoria. Poi sono andato in un casino a Venezia.”

Brass ha ricordato che lì con molti amici, ma temendo un controllo dei documenti, gli altri sono fuggiti via lasciandolo solo: “È stato bellissimo”.

Le attrici che lo hanno accompagnato nel corso della sua carriera

Brass ha anche parlato delle attrici che hanno lavorato con lui, dando i suoi giudizi. Ha elogiato Anna Ammirati: “Bravissima. Ha detto che verrà presto a trovarmi, non mi ha mai rinnegato, mi ha sempre amato“. Ha anche elogiato Stefania Sandrelli: “Grandissima attrice. Per La Chiave mi proposero Sandrelli che era un po’ dimenticata. Con me è stata bravissima. È venuta poco tempo fa, è stato un pomeriggio emozionante”.

Ha anche parlato di Anna Galiena, con la quale il rapporto si è deteriorato sin da subito: “Non mi ha amato. Le misi le mani sui seni, mi fulminò. Il film è andato avanti, ma non ha mai funzionato. Eppure fu lei a proporsi”.

Brass sostiene che al giorno d’oggi per lui sarebbe impossibile fare uno dei suoi film, anche se ci tiene a sottolineare una cosa: “Non ho mai molestato nessuno sul set. Chi ci stava era consenziente, ma in ogni caso sempre fuori dal set. Gli impegni si prendevano dopo”