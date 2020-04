Tiziano Ferro annuncia una grave perdita a tutti i suoi followers

In questo momento già difficile per tutti il noto cantante Tiziano Ferro ha fatto un annuncio sul suo profilo Instagram che ha lasciato tutti senza parole. Scopriamo insieme cosa è successo al cantante che ha avuto una grave perdita.

TIZIANO FERRO SUI SOCIAL ANNUNCIA LA PERDITA DELLA SUA CAGNOLINA – Tiziano ferro ha pubblicato una foto che lo ritrae insieme al suo marito Allen e alla sua cagnolina Penny, venuta a mancare, purtroppo da poco. Ed è proprio questo che ha annunciato il noto cantante: la perdita della sua dolce cagnolina Penny

LE PAROLE DI TIZIANO FERRO PER LA SUA CAGNOLINA – E’ così che Tiziano Ferro ha salutato la sua amica Penny: “Ciao Penny, raggiungi la tua sorellina Piper e gioca con lei. In un Paradiso che solo voi anime pure meritate”. Parole davvero commoventi quelle del noto cantante, che hanno toccato i cuori di tutti i suoi fan.

TIZIANO FERRO: L’ANNUNCIO RIFERITO AL CORONAVIRUS – Il cantante ha poi fatto un annuncio a tutti i suoi seguaci per smentire la notizia circolata, palesemente falsa, sul fatto che gli animali domestici trasmettessero il virus. “Gli animali domestici non possono contagiare l’uomo. Possono solo fargli del bene e dare amore, del quale oggi più che mai abbiamo bisogno”. Per vedere la storia di Tiziano Ferro clicca qui.

TIZIANO FERRO: LA POLEMICA A ‘CHE TEMPO CHE FA’ – Tiziano ospite a ‘Che Tempo che fa’ aveva dichiarato:“Abbiamo bisogno di risposte non per me, che ho coltivato questo sogno per un anno, ma per chi sta comprando i biglietti, sono mezzo milione solo quelli che li hanno comprati per i miei concerti, penso alle persone che lavorano sopra e dietro al palco… siamo tutti bloccati. Occorre tutelare il pubblico e i lavoratori più fragili”.