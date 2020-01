Tiziano Ferro festeggia il Natale insieme a marito e famiglia

In occasione delle feste natalizie, il cantante italiano Tiziano Ferro festeggia a casa sua per la prima volta anche insieme al marito.

FESTIVITÀ IN CASA FERRO – In effetti dal matrimonio avvenuto il 13 luglio 2019, è la prima volta che il compagno, Victor Allen, ha modo di ammirare la città che tanto sta a cuore del cantante. La città in questione è Latina, dove entrambi sono stati paparazzati con felici sorrisi dipinti sul volto. Oltre alle toccanti passeggiate in città, Victor Allan avrebbe anche, secondo alcune fonti, conquistato il cuore dei suoceri, prima di dover ripartire a Los Angeles per impegni lavorativi.

VICTOR ALLEN – Si, perché l’amore di Tiziano Ferro è di nazionalità americana. Inizialmente dipendente del gigante Warner Bros, ora possiede una società propria dedita alla consulenza. I due si incontrarono durante le riprese del videoclip Valore Assoluto, da allora è stato amore a prima vista e non si sono più lasciati. Per vedere una loro foto nella città di Latina, clicca qui.