Tiziano Ferro, il suo migliore amico sta male: ”E’ nato con due milze”

I fan più accaniti di Tiziano Ferro sapranno della sua passione per gli amici a quattro zampe. Dopo la scomparsa prematura di Penny e Piper, i suoi due cani precedenti, il noto cantante italiano ha scelto di adottare altri due cani: due meticci incrocio Dobermann di nome Beau e Ellie.

BEAU STA MALE: RICOVERATO D’URGENZA – Il cane di Tiziano Ferro e suo marito Victor è stato male durante la notte. Pare che abbia avuto un’emorragia interna e che solo un’operazione molto lunga e complicata avrebbe potuto mostrare la reale causa del malore.

”Ho passato tutta la notte a guardare questo angolo della stanza” ha scritto sui social Tiziano Ferro, condividendo e mostrando ai fan una foto in bianco e nero di una camera da letto vuota ”Tutta la notte fino a quando non è uscito il sole Fino a quando non ci hanno chiamato dall’urgenza veterinaria per dirci che l’intervento di Beau era andato bene”. .

I medici avevano pensato che fosse un tumore, invece, grazie all’intervento durato 9 ore si è scoperto che il cane era nato semplicemente con due milze e una delle due si è rotta.

Adesso il piccolo Beau sta a casa con Tiziano Ferro e deve solo riprendersi dopo la lunga operazione. A testimoniarlo è stato un video nel quale si è visto il cantante abbracciare il suo migliore amico a 4 zampe.